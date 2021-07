Kolumne Eifel-Einsichten : Marcel Proust kennt kein Kölsch

Da war mir, pünktlich zum 150. Geburtstag von Marcel Proust letztens, ein hochliterarischer Spitzengag eingefallen, aber das Hochwasser riss dann alles davon.

Trotzdem: Proust. Der Romanzyklus aller Romanzyklen: „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ (Verlorene Zeit! Wer kennt das nicht! Ich sag nur: Videokonferenz!). 4000 Seiten. Nie gelesen, aber zig-mal angefangen und jedesmal gedacht: Das ist so sensibel, so melancholisch, so gut, das schaff ich nicht.

Aber den versteht man nur, wenn man Kölner Gasthäuser in Domnähe kennt, die nach Biermarken benannt sind. Und jeder Eifeler fängt dann auch noch mit dir an zu diskutieren, ob Kölsch wirklich Bier ist. Und überhaupt, dieser Proust, der sei ein viel schlechteter Fahrer gewesen als Lauda.

Irgendwie dann doch witziger ist deshalb auch der E-Mail-Dialog mit Wolfgang Weiland aus Irrhausen: Er schickt mir, für den Artikel über die vielen Helfer bei den Baufirmen, das Foto mit seinen Jungs, die am Campingplatz in Prüm etliche Leute aus den Fluten gerettet haben. Und nennt mich „Franz-Peter“. Ich bin mittlerweile recht unempfindlich, was Falschbenamung angeht, so lange man mich nicht, ich sagte es schon, Lindner nennt (außer, wenn einer sagt: „Der Lindner, haste gelesen, wat der wieder einen Käu geschrieben hat im Volleksfreund!?!“ Dann gern).