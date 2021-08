Kolumne Eifel-Einsichten : Wir Sternenfahrer

Wir hatten die Enkel da, und weil die Jungs gerade sowieso alles von und über „Star Wars“ lesen, gucken und wissen, war klar: Wir werden Sternschnuppen jagen.

Also fuhren wir – die zuständigen Eltern dürfen diesen Absatz hier jetzt überspringen, da steht nichts Interessantes für sie drin, null, wirklich, nein, ihr verpasst nichts – am späten Donnerstagabend mit Paulo und Pino hinaus aus dem Dorf, ganz weit nach oben, zu unserem Wald, dann noch ein Stück weiter und stellten uns ins Freie. Und warteten auf die Perseiden.

„Die kommen aus dem Osten“, hatte Pino gesagt, weil die Jungs eben so was wissen. Also blickten wir nach Osten. Und warteten. Wir sahen alles: Flugzeuge. Satelliten. Eine Raumstation. Ein Alienschiff. Es musste ein Alienschiff sein, denn es senkte sich, gleißend weiß und kugelförmig, sehr langsam und sehr kontrolliert von oben nach unten und hüllte sich kurz darauf in tiefes Dunkel. „Wahrscheinlich Weltraumschrott“, sagte Oma, aber das wollte keiner glauben, viel zu realistisch. Es war, natürlich, ein Alienschiff.