Kolumne Eifel-Einsichten : Mikromega

Wer nix wird, wird Wirt? Von wegen, dann bin ich doch lieber Journalistin, Mädels (Jungens sind mitgemeint). Weil: Wirt sein, das bedeutet schon zu normalen Zeiten einen Haufen Kalkuliererei und Planung, wenn alles so funktionieren soll, dass es sich rechnet und der Gast von alledem nichts mitbekommt.

Und Geduld brauchst du auch: Nicht jeder, der bei dir absteigt, weiß sich zu benehmen.

Jetzt also 2Gplus: Für die Hoteliers und Gastwirte heißt das vor allem: Planen, wie man mit dem Verlust umgeht. Weihnachten, Silvester, Betriebsfeier? Noppes.

Von drauß, vom Walde

komm ich her.

Wenn ihr mich fragt:

Das wird nix mehr.

Wir sind wieder beim Thema, es nützt nichts. Ich eröffne aber, weil ich keine Lust habe, all die bisherigen Corona-Logbucheinträge nachzuzählen, einfach ein neues: C-Log 2, Eintrag 1. Tapfer ans Werk!

Wie demnächst auch die Apotheker, Pflegenden und Zahnärztinnen, die uns jetzt die Spritze reinhauen sollen. Wird’s reichen? Ich mutmaße, im nächsten Schritt müssen dann auch Feinwerkmechaniker (haben Geschick), Näherinnen (kennen sich mit Nadeln aus) und Handwerker mit Spritzpistolenerfahrung (Bauschaum oder Silikon) mithelfen. Hauptsache, sie lassen keine Kolumnisten ran.

Der amerikanische Präsident hat noch Probleme mit der neuen Virus-Variante, also sprachliche. Diese Woche hörte ich ihn von „Omnicron“ reden. Es heißt aber Omicron. Auf Englisch. Auf Deutsch heißt es Omikron, obwohl es ja Griechisch ist. Das kurze „O“. An der Reihe gewesen wäre eigentlich Ny, also N, das nahmen sie aber nicht, weil es auf Englisch wie „New“ geklungen hätte und alle gedacht hätten, huch, ein neues Virus. Auf Ny folgt das griechische „Chi“, geschrieben Xi, das ging auch nicht, weil zu viele Leute so heißen, vor allem einer (in genau: Chi-Na). Also Omikron. Die Griechen leisten sich nämlich zwei „O“s, das kurze und das lange. Kann man sich leicht merken: „Mikro“ – klein, „mega“ – groß, daher O-Mikron und O-Mega. Was bin ich wieder schlau.

Das Virus, man muss es ihm lassen, ist uns ja ein treuer Freund, noch treuer als der Dackel. Und bietet sogar immer noch neue Varianten an, ich finde das beeindruckend. Leider sind alle Varianten schlecht, wenn auch, siehe Omikron, kreativer als die, sagen wir, „Lieder“ von Dieter Bohlen („Cherry, Cherry Lady“, auf Deutsch: Kirsche, Kirsche Dame). Bei den Bohlen-Songs gilt aber das Gleiche: Je mehr die sich ungehindert vermehren können, desto gesundheitsgefährdender kommen sie einem vor.

Neuer Lieblings-Vertipper: Impflicht. Hab ich schon mehrere Male, in diversen Zeitungen, gelesen. Könnte lustig sein, wenn nicht alles so trüb wäre. Es ist tatsächlich alles so trüb, dass ich mich gestern schon darüber freute, ein gar nicht mal so besonders gutes, aber seit Jahren vermisstes T-Shirt im Schrank wiedergefunden zu haben.