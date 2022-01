Kolumne Eifel-Einsichten : Der Eifeler, ein Royalist?

Wenn man lange genug auf ein Wort starrt, ihr kennt das, Lesende, dann verliert es irgendwann seinen Sinn.

Das Wort, das mir derzeit ständig durch die Birne geht, ist die Impfpflicht (C-Log 2, Eintrag 4). Gibt es ein bescheuerteres? Und das meine ich rein ästhetisch: zwei Mal „pf“ hintereinander (was einige Journalisten, wir sagten es schon, orthografisch überfordert, sie schreiben dann Impflicht, was für sie aber meist glimpflich ausgeht, da es keiner bemerkt. Außer mir).

Impfpflicht: Kann man kaum aussprechen, ohne sich Lippen, Zähne und Zunge zu verletzen. Und die Aerosole erst, die dabei rausploppen! Impfpflicht, Impfpflicht, Impfpflicht ... Leider bin ich, oder ist das schon der Corona-Irrsinn, so gestrickt, dass ich mir dann zwanghaft neue Wörter ausdenke, weil: Zwei „pf“ sind doch viel zu wenig. Das kannst du besser, deutsche Sprache! Was wäre denn, wenn – nur theoretisch! – eine Impfpflicht für Kinder ausgerufen würde? Ist das dann die … Momentchen … Pimpfimpfpflicht?

Sie habe, sagt sie, „letztens mit meiner Freundin in Koblenz telefoniert, und sie fragte mich, wie es sein könne, dass man in der Eifel auf die Frage nach der richtigen Route so eine seltsame Auskunft erhalte.“ Das Pärchen nämlich, das in diesem Fall nach dem Weg gefragt hatte, kam mit den Angaben nur teilweise zurecht, schreibt Renate. Zum Beispiel mit dieser: „riecht duarch“ (für Eifelsprachunkundige: geradeaus). Oder „um de Kärr rum“ (rechts oder links um die Kurve, also Kehre, daher „Kärr“. Oder auch, hier im Norden, „Kiehr“). Vollendet aber war die Verwunderung, als der Auskunfterteilende die Richtungsangaben beendete mit dem Satz: „Danach bin ich nicht mehr König.“