Kolumne Eifel-Einsichten : Wenn uns dann der Stoff ausgeht

Ich garantiere auch heute eine Kolumnenlieferung im vollen, vertraglich vereinbarten Umfang, auch wenn bei mir längst einige Turbinen nicht mehr unter Volllast laufen.

Das nur vorab. Jetzt aber: Ich gehe davon aus, dass Funktionskleidung sehr populär wird im Herbst. Funktion: Warmhalten. Ich sehe Scharmützel in den Warenhäusern vorher, weil wir einander die letzten verfügbaren Jacken, Pullover, langen Unterhosen etc. aus den blutigen Fingern zerren werden (ich hatte ja, als asthmatisches Kindlein, so einen Kratzwollpullunder für drunter. Mutter und Vatter – rasch die persönliche Botschaft an beide: Glückwunsch zum 85.! – nannten den „Sielewärmer“, also Seelenwärmer. Hätte ich den gut heute noch!). Ich sehe vorher, dass sie mit Stricknadeln aufeinander einstechen werden im Kampf ums letzte Wollknäuel, auch wenn daraus nur ein sehr kurzer Schal für einen sehr fimschigen Menschen wird werden können.