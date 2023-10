Eifel-Einsichten Millionenerbe, adieu!

Das liegt zum Teil daran, dass man in der Eifel viele Jahrhunderte lang weniger betucht war. Und eben Provinzler. Na und? Schön ist es hier schon. Jacques Berndorf hat ja immer gesagt, er lebe am schönsten Arsch der Welt. Der musste es wissen. Der kannte ja auch immer den Mörder. Vielleicht lag die grandiose Unterschätzung der Eifeler auch am Platt. Wenn Frimen die schlauen Dinge, die hier in der Eifel gesagt wurden, nicht verstanden haben, wurde das direkt missgedeutet ... Der redet was, das ich nicht verstehe, also ist der dumm ... Komische Logik. Findet aber immer wieder Nachahmer – zum Beispiel Männer mit gelben Perücken und Frauen, die den Klimawandel leugnen und vermutlich glauben, sie kämen von Storch, sorry, vom Storch ...