Meinung zu Ferienwohnungen auf dem Schloss Malberg Ein Schloss, fit für die Zukunft

Das, was Niels Becker plant, holt das Beste aus dem Schloss heraus. Einerseits bleibt das Schmuckstück größtenteils unangetastet und kann weiterhin wie bisher genutzt werden. Die Inwertsetzung greift jedoch gleichzeitig genau am richtigen Punkt an: Es müssen Optionen für Gäste geschaffen werden, mehr als einen kurzen Besuch auf dem Schloss zu verbringen. Das ist nicht nur für Trauungen oder andere Feiern interessant, auch immer mehr junge Leute sehnen sich nach Möglichkeiten, keinen 08/15-Urlaub verbringen zu müssen.