Meinung Kommentar zur Innenstadtentwicklung Traben-Trarbachs: Ein Papiertiger beißt nicht

Konzepte! Konzepte! Wir brauchen Konzepte! Sonst gibt es nämlich kein Geld. Es ist unglaublich, wie viel Geld Kommunen ausgeben, um Papiermonster zu erschaffen, die am Ende schlimmstenfalls solche bleiben. Denn nicht selten sind die Summen, die nötig sind, um Projekte umzusetzen, am Ende so horrend, dass diese auf Eis liegen (bleiben). Bezahlt wird nur – das Konzept. Und das ist meist schon teuer genug, um Löcher in den Haushalt zu reißen. Nur, um am Ende zu wissen, was man hätte anpacken können