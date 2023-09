Meinung Kommentar zu fehlenden Gaslieferungen in Gerolstein: Mietern droht erneut Horrorwinter

Gerolstein · Jetzt, wo die Nächte kälter werden, wird es für die vielen Mieter der Wohnanlagen Am Rasbach und Vor der Hardt in Gerolstein, die geblieben sind, schreckliche Gewissheit: Sie müssen wieder in ihren Wohnungen frieren. Schon wieder!

26.09.2023, 16:12 Uhr

Die Bewohner der Siedlungen könnten in diesem Winter im Kalten sitzen. Foto: TV/Mario Hübner

Wie vor einem Jahr, als ihnen der Gashahn zugedreht wurde. Der Grund: Der Vermieter hat etliche Rechnungen nicht bezahlt. All die Vermittlungsgespräche im Bemühen, Kompromisslösungen zu finden, haben nur für eine kurzfristige Verbesserung der Situation gesorgt. Das Engagement von Verbandsgemeinde, Energieanbietern, Handwerkern, einer Hilfsorganisation und vielen Privatleuten, war aller Ehren wert. Dennoch zeigt sich nun: Die Ruhe war trügerisch.