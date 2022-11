Kolumne Außenansicht : Fehler bei der Cannabis-Legalisierung

Die Bundesregierung hat die Weichen für den legalen Verkauf von Cannabis gestellt. Warum dieser Weg nicht zwangsläufig einen steigenden Cannabis-Konsum nach sich ziehen müsste und was vor einer Legalisierung noch getan werden sollte, beleuchtet unsere Kolumne.

Die internationale Evidenz deutet allerdings eher in die entgegengesetzte Richtung. In US-Bundesstaaten, in denen der Cannabis-Konsum heute legal ist, scheint der Konsum zwar zuzunehmen, doch betrifft dies eher ältere Konsumenten. Insbesondere unter Jugendlichen scheint der Konsum hingegen weniger stark zu steigen als in Staaten, die an der Prohibition festhalten. Die Gründe dürften unterschiedlich sein. Zum einen mag Kiffen weniger cool erscheinen, wenn es legal ist. Zum anderen gibt es aber bei einer gut gemachten Legalisierung weniger illegale Dealer, die sich nicht um Jugendschutz kümmern. In lizenzierten Geschäften wird viel stärker auf Jugendschutz geachtet, da sonst der Lizenzentzug droht.