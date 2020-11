Kino : Ein Ganovenstück oder die Neuerfindung des Western

Den Mut muss man als Regisseur haben: Zehn Minuten und 40 Sekunden wird zu Beginn des Films „Zwei glorrreiche Halunken“ kein Wort gesprochen. Sergio Leone zeigt trostlose, fast verlassene Dörfer und Großaufnahmen im Wechsel.

Im Original heißt der Film „The Good, the Bad and the Ugly“, was mehr über den Film verrät als der deutsche Titel. Denn am Ende ist es ein Trio, dass einen Goldschatz jagt – tatsächlich ist es die Regimentskasse der Südstaatenarmee, die der Soldat Jackson gestohlen und auf einem Friedhof versteckt hat.

„The Ugly“, gespielt von Eli Wallach, der mit Clark Gable und Marylin Monroe in dem Western „Misfits – nichtgesellschaftsfähig“ vor der Kamera stand, ist der mexikanische Ganove Tuco. Gemeinsam mit „The Good“, eine der Paraderollen von Clint Eastwood, bildet er oft ein Team. Tuco lässt sich aufknüpfen und wird in letzter Sekunde vom „Blonden“ – so wird er von Tuco genannt – befreit, indem er den Strick durchschießt. Der Kopfgeldjäger Sentenza klemmt sich als „The Bad“ an die Fersen von Soldat Jackson und heuert als Offizier in der Nordstaaten-Armee an.