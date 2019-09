Kino : Deutschlands Oscarhoffnung: Drama um ein schwieriges Kind

„Systemsprenger“ soll im nächsten Jahr den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film nach Deutschland holen. Für ihr Debüt gewann die Regisseurin schon einige Preise. Nun läuft das Drama um ein schwer erziehbares Mädchen in die Kinos.

Regisseurin Fingscheidt beobachtet, wie die Neunjährige das System der Kinderbetreuung sprengt – daher auch der Name „Systemsprenger“. Sie wurde schon von vielen Schulen verwiesen und lebte bereits in mehreren Heimen. Dabei hilft es auch nicht, dass die leibliche Mutter immer mal wieder in Bennis Leben auftaucht und ihr Hoffnung auf eine Rückkehr macht. „Ich habe Angst vor ihr“, sagt die überforderte Mutter, die auch noch zwei andere Kinder hat.

Fingscheidt erzählt auf sehr radikale Weise, was passiert, wenn das System in unserem Land an seine Grenzen kommt. Die im niedersächsischen Braunschweig geborene Regisseurin lotet dabei jede Möglichkeit aus und macht deutlich, warum etwa Benni, aber auch ihre Mutter so gefangen in ihrem Verhalten sind. Damit verlangt der Film seinem Publikum einiges ab. Das gilt für viele der Szenen, in denen Benni ausrastet, aber auch für die beklemmende Szene, in der sie mit Michael im Wald sitzt und ihr Echo hören will: „Mamaaaa!“, schreit sie voller Verzweiflung und Sehnsucht.