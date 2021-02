Kulturveranstaltungen : Tufa setzt auf hybride Veranstaltungen

TUFA, Tuchfabrik, Kultur- und Kommunikationszentrum Noch steht in den Sternen, wer hier demnächst als Geschäftsführer ein- und ausgeht. Foto: Friedemann Vetter Zentrum für Kunst in Trier: die Tuchfabrik. Foto: Friedemann Vetter Bundesweit in ihrer Form einmalig: Die Tuchfabrik gilt als Musterprojekt. TV -Archivfoto: Friedemann Vetter Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Friedemann Vetter

Trier (red) Das Kulturzentrum Tufa in Trier will künftig einen Teil seiner Veranstaltungen nach einem hybriden Modell anbieten: Die Besucher haben danach die Wahl, ob sie eine Veranstaltung live vor Ort erleben möchten oder sich ein Online-Ticket kaufen, um von zu Hause per Videostream zuzuschauen.

Möglich wurde die Anschaffung entsprechender Video- und Übertragungstechnik durch eine Förderung des Bundes („Neustart Kultur“). Der Veranstaltungsbereich soll somit flexibler auf die Bedürfnisse des Publikums und mögliche Einschränkungen durch die Pandemie eingehen können. Je nach Lage könnten ausgewählte Veranstaltungen ausschließlich online stattfinden. So hofft die Tufa darauf, dass weniger Veranstaltungen abgesagt werden. Ein Test des neuen Modell ist mit dem Kabarett-Abend „Schnall dich an Schatz!“ des Duos Reisegruppe Ehrenfeld am 20. März geplant. Über die Streaming-Plattform „Stream your artist“ können Online-Tickets gekauft werden, man erhält personalisierte Zugangsdaten und kann die Show live von zu Hause anschauen.