später lesen Kommentar Flexible Arbeitszeiten Ja, Ausbeutung Nein FOTO: TV / Schramm, Johannes FOTO: TV / Schramm, Johannes Teilen

Twittern

Teilen



Wer schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, und sei es nur als Aushilfe, der weiß: Kellnern ist ein Knochenjob. Viel Laufen, schleppen, immer freundlich sein, oft kaum Zeit, eine Pause zu machen. Und das zumeist zu bescheidenen Verdienstmöglichkeiten. Hut ab vor allen, die in Kneipen, Restaurants und Hotels arbeiten. Zumal wohl die allermeisten von ihnen in ihrem Job nicht auf die Uhr schauen und auch schon mal – vielleicht auch unerlaubterweise – die eine oder andere Überstunde kloppen, wenn der Laden oder der Biergarten noch voll ist, die Hochzeitsgäste bis in die Nacht feiern oder an der Hotelbar noch fröhlich der Tag ausklingen gelassen wird. Von Bernd Wientjes