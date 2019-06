Gartenkolumne : Hacken, gießen und dann diskutieren

Wenn am Sonntag im Namen der Gartenbauvereine private Paradiese in der Region ihre Gartentür öffnen, ist der Fachaustausch garantiert. Bei den angesagten Temperaturen wird es gewiss um Gießmethoden bei Hitze gehen.

Die einen sagen so (und das sind jene, welche auf das Wässern am Morgen schwören, mit dem Argument dann stehe der Pflanze das Nass in ihrer aktiven Phase zur Verfügung und nicht, wenn sie schlafen gehe), die anderen so (und die begründen das Wässern in heißen Sommern am Abend damit, dass die Hitze schon morgendliche Duschen sofort verdunsten lasse.)