Die Woche im Blick : Die Gas-Hilfe für die Großen

Meinung Die Gasumlage ist ein Instrument, um auf die steigenden Energiekosten zu reagieren. Was sie trotz gegenteiliger Beteuerungen nicht ist: alternativlos. Und sie wird wohl auch Unternehmen helfen, die keineswegs vor dem Kollaps stehen.

In Krisenzeiten geht es darum, schnell Entscheidungen zu treffen und die Folgen im Blick zu haben. Und eines sei an dieser Stelle betont: Oft gibt es kein Richtig oder Falsch. Dies muss offen kommuniziert werden: etwa, wenn es darum geht, die Belastungen durch steigende Energiekosten zu verteilen. In den vergangenen Monaten schien es so, als ob Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zumindest dieses Erklären gut gelang.