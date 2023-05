Meinung Man muss es eben wollen

Was Martin Wenzel seit Jahren versucht – nötig hätte er es nicht, in Trier hat er genug zu tun – es muss doch machbar sein. Und ist nicht zuviel verlangt, wenn wir einmal betrachten, was in den vergangenen Jahren, sogar in Deutschland, diesem behäbigen „Dashabenwirimmersogemacht“-Klotz, alles möglich wurde, nur weil es jemand dann endlich wollte: von Atomausstieg bis Heimarbeit. Gerade bei Letzterem heißt es doch heute: Wo es passt, soll es möglich sein. Könnte man doch bei der dörflichen Heilkunde genau so machen.