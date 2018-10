später lesen Mein schöner Garten Gehölze in Herbstfärbung aussuchen FOTO: TV / Kathrin Hofmeister FOTO: TV / Kathrin Hofmeister Teilen

Twittern

Teilen



Was für eine Herbstfärbung! Im Licht der tiefer stehenden Oktobersonne beginnen rotfärbende Gehölze regelrecht zu glühen. Wer mit dem Gedanken spielt, sich eines der Leuchtfeuer in den Garten zu pflanzen, sollte die Gelegenheit nutzen und sich das schönste Exemplar in der Herbstfärbung aussuchen. Von Kathrin Hofmeister