Glaube im Alltag : Rückwärts vorwärtsblicken

Blicken Sie schon nach vorne auf 2020 oder eher zurück auf 2019? So verbinden wir uns ja mit Raum und Zeit – nach vorn oder zurückblickend. Mit Vor-sätze: 2020 werde ich endlich … um dann im Januar den Nach-satz zu bilden: eigentlich wollte ich ja ….Über diesen Gedanken telefoniere ich mit einer Freundin, Pfarrerin und Kanutin, während ich am Mosel-ufer spaziere und den Ruderern nachschaue.

Plötzlich sagt Sie: „Wusstest du, dass im Hebräischen anders ist? Da liegt sprachlich, semantisch die Zukunft hinten und die Vergangenheit vorne.“ – „Häh?“ - „Na“, erklärt Sie,„ich bin Kanutin, ich hab immer die zu-rückgelegte Strecke im Rücken und das Ziel vor Augen, aber die Ruderer …“ – „…haben das Ziel im Rücken und die zurück-gelegte Strecke immer vor Au-gen.“, vollende ich den Satz mit Blick auf die Ruderer. „Genau – manchmal müssen wir nur die Blickrichtung ändern, um wirklich zu sehen, was war und was kommt, um alles ganz zu erfassen. Das entlastet auch, macht frei und ich muss jetzt los. Tschüss bis ges-tern.“, lachte Sie ins Tele-fon. Klick.Ich stehe am Ufer und denke: ich sollte mir gar nicht solche schweren Gedanken machen um Altes und Neues, sondern einfach den Tag leben. Nach ein paar Schritten kommt mir der alttestamentliche Psalmbeter in den Sinn, der sagt „Denn tausend Jahre sind vor dir, Gott, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache.“ Und dann wandern meine Gedanken plötz-lich ins Matthäusevangelium: „Sorge dich nicht um den morgigen Tag, es reicht, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat.“ Ich lache und freue mich auf die Tage zwischen den Jahren. Zeit, um rückwärts-gewand vorwärts zu blicken und umgekehrt. Viel Spaß Ihnen dabei!