Glaube im Alltag : A u f b r e c h e n

Urlaubszeit – aufbrechen, raus aus dem Alltag, Entspannung finden und Neues entdecken. Aufbrechen hat zu tun mit Loslassen, sich auf Neues einlassen, begleitet von Neugier und froher Erwartung. Aufbrechen ist auch ein Thema, das uns derzeit in der Kirche bewegt, aufbrechen in eine zukunftsorientierte Kirche.

Das erinnert mich an die Parabel, wo ein Mann bei unwirtlichem Wetter sein Reiseziel erreicht und vor sich hin murmelt: „Eigentlich sollte ich aussteigen.“ „Und warum tun Sie’s nicht?“ „Hier ist es so wohlig warm.“ Genau das trifft die derzeitige Lage in der Kirche. Eigentlich sollte man aus manch liebgewonnener Gewohnheit aussteigen, doch es fällt schwer, sich auf Neues einzulassen, ohne zu wissen, wo es hinführt. Aber Leben ist nun mal der Veränderung unterworfen und auf Weiterentwicklung angelegt. Sonst erstarrt es. Auch in der Kirche.