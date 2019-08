Religion : Ausblick in den Himmel

Pater Ralf Huning. Foto: TV/privat

Die katholische Kirche feiert in diesen Tagen zwei Feste, die wie Fenster zur himmlischen Welt erscheinen: Die Verklärung des Herrn (6.8.) und die Aufnahme Mariens in den Himmel (15.8.). In den biblischen Lesungstexten wird deutlich gesagt, dass die himmlische Welt sich von allem Irdischen klar unterscheidet.

Jesu Äußeres verändert sich, er erscheint in einem strahlenden Licht. Doch es gibt auch Verbindendes. Trotz aller Veränderung bleibt Jesus für seine Jünger in seiner leiblichen Gestalt erkennbar. Und von Maria bekennt die Kirche, sie sei „mit Leib und Seele“ in den Himmel aufgenommen worden.

Mit dieser Aussage über die Leiblichkeit der Auferstehung tun sich viele Menschen schwer. Es kann doch nicht gemeint sein, dass unser irdischer Körper wieder aufersteht. Nein, das ist nicht gemeint. Der Körper, der schon zu Lebzeiten einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen ist, vergeht nach dem Tod. Die Fortsetzung unserer Leiblichkeit im himmlischen Leben meint etwas anderes. Der „Leib“, der nicht vergeht, ist gleichsam die Außenseite unserer Seele, die Weise, wie sie für andere erfahrbar zum Ausdruck kommt.