Kirche : Musik kann unsere Herzen öffnen

Glaube im Alltag Uschi Fusenig Foto: TV/privat

Der vierte Sonntag nach Ostern trägt in den evangelischen Kirchen die Bezeichnung Kantate, in Kürze könnte das heißen: „Singt“ dem Herrn ein neues Lied, denn Wunderbares hat er getan! Was wären unsere Gottesdienste ohne die Musik, als einem wichtigen Zugang zum Glauben.

Es ist ein unverwechselbares Kennzeichen unserer Glaubenspraxis, dass wir in Gemeinschaft singen, uns an Orgelmusik oder dem Chorgesang erfreuen oder beides selber mitgestalten. Musik kann unsere Herzen öffnen und uns berühren. Sie kann in uns etwas zum Klingen bringen und neue Wege zum Glauben eröffnen.

Wir können Gott musikalisch loben und preisen, ihm danken für unser Leben und die Welt, die er uns gegeben hat. Wir können ihn um etwas bitten oder unsere Trauer und Freude, unsere Verzweiflung und Zuversicht heraussingen. Damit geben wir unserer Seele ein Ventil, eine Möglichkeit etwas loszulassen, wenn uns der Alltag zu erdrücken scheint. Auch, wenn das eigene Mitsingen im Gottesdienst im Moment eingeschränkt ist und vieles in diesen schwierigen Zeiten ungesungen und ungesagt bleibt.