Eine Geschichte erzählt von einem alten Bäcker. Die Menschen kaufen gerne bei ihm. Einmal kommt ein Busfahrer und erzählt ihm, dass seine Tochter aus dem Fenster gefallen und nun im Krankenhaus ist.

Der Bäcker nimmt ein Stück Brot und teilt es mit ihm. Sie denken beide an das Kind. Dann kommt eine Frau in den Bäckerladen. Der alte Bäcker erzählt ihr von dem Kind und seinem Vater. Dann gibt er auch der Frau ein Stück Brot. Sie essen zusammen das Brot und sind mit dem Vater und seinem Kind verbunden. Das gemeinsame Essen stärkt den Vater und zeigt ihm, dass er in der Sorge um sein Kind nicht alleine ist. Im Vaterunser beten wir immer wieder: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Das Brot ist ein wichtiges Lebensmittel. Ohne etwas zu essen und zu trinken können wir nicht leben. Das hat auch Jesus gewusst. Wir brauchen Liebe und die Gemeinschaft. Am Weißen Sonntag und den folgenden Sonntagen gehen wieder viele Kinder zur Erstkommunion. Sie empfangen Jesus Christus, den Auferstandenen, im heiligen Brot. Jesus hat vor seinem Tod am Kreuz mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Dabei hat er ganz bewusst Brot genommen und gesagt „Nehmt und esst! Das ist mein Leib, der für Euch hingegeben wird.“ Jesus will damit sagen: Ich gebe mein Leben für Euch, damit Ihr das Leben heute und über den Tod hinaus bei Gott habt. Und er hat gesagt „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Das geschieht in jeder Heiligen Messe, auch bei der Erstkommunion. Jesus Christus schenkt sich uns im heiligen Brot. Er will unser Leben mit uns teilen und uns stärken. Und er will uns verwandeln zu Menschen, die als Beschenkte anderen helfen. Das Brot-Teilen hat eine tiefere Bedeutung: Wenn wir Jesus Christus in der Kommunion als „Brot des Lebens“ empfangen, haben wir Gemeinschaft mit Ihm und untereinander und schon heute Anteil am ewigen Leben.