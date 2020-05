Kommunalpolitik : Campingelände wird erweitert

Kröv Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach beschäftigt sich am Donnerstag, 28. Mai, unter anderem mit der Sanierung der Kellerräume der Grundschule Alftal und der Änderung des Flächennutzungsplanes wegen der Erweiterung des Campinggeländes in Kröv.

Außerdem auf der Tagesordnung stehen diverse Jahresabschlüsse, die Verpflichtung eines Ratsmitglieds, eine Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für das Betreuungsangebot an Grundschulen in der Trägerschaft der VG Traben-Trarbach. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 28. Mai, 17 Uhr, in der Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch in Kröv.