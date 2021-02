Glaube im Alltag : Umkehren zum Leben

Am Sonntag beginnt in den christlichen Kirchen die Fastenzeit. Eigentlich haben wir schon genug gefastet. Die notwendigen Einschränkungen im öffentlichen und privaten Zusammenleben lassen die Sehnsucht nach Normalität wachsen.

Anfang dieser Woche ist das Buch „Why we matter“ erschienen. Emilia Roig erforscht soziale Hierarchien und stellt fest: Weiße werden höher bewertet als Schwarze, Männer höher als Frauen; Gruppen, die nicht der Norm entsprechen, stehen weit unten in der sozialen Hierarchie. Unterdrückung ist ein gesellschaftliches, politisches und kulturelles System.

Warum wir unterdrücken, erklärt Roig mit der „Empathielücke“. Diese Empathielücke zu schließen, sich also in die Lage des/der anderen hineinzuversetzen, ist eine gemeinsame Aufgabe. Denn alle menschlichen Leben sollten gleich sein.

Was dient dem Leben? Und was verhindert Leben? Begegne ich meinem Gegenüber mit einer Empathielücke? Was müsste normal werden, damit Zusammenleben gelingt und Leben gefördert wird?

Eine Online-Ausstellung kann zu neuen Sichtweisen verhelfen: Prophetisch.com legt den Finger in die Wunden des Lebens: Was ist Unrecht? Was tun wir einander an? Und ermutigt zum Handeln: Wie Frieden schaffen? Wie gemeinsam Zukunft gestalten?