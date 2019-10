Kirche : Das Herz und die Sinne öffnen

-+- WG: Glaube klas 1110 ------------------------------------------- Von: Ulla Schottler[SMTP:ULLA.SCHOTTLER@BGV-TRIER.DE] Gesendet: Donnerstag, 9. Oktober 2014 10:50:54 An: Mosel; Suennen Sonja Betreff: Glaube klas 1110 Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Guten Morgen, liebe Redakteurinnen und Redakteure, in der Anlage sende ich Ihnen den Beitrag zur TV-Reihe „Glaube im Alltag“ von Monika Klas zur Veröffentlichung in der Samstag-Ausgabe vom 11. Oktober 2014. Frau Klas ist neu im Kreis der AutorInnen und dies ist ihr erster Artikel. Ein Foto ist beigefügt. Vielen Dank für die Veröffentlichung. Mit freundlichen Grüßen Ulla Schottler (Sekretärin) Dekanat Wittlich Auf´m Geifen 12 ** 54516 Wittlich Tel.: 06571-14694-0 Fax: 06571-14694-19 Öffnungszeiten Dekanatsbüro: Montag, Mittwoch, Donnerstag: 8:00 - 13:00 Uhr * Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr * Donnerstag: 13:30 - 16:30 Uhr 11. Oktober 2014 Glaube im Alltag Glaube im Alltag ... ... der Sensible findet ihn fast überall. Der Aufmerks**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. **** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. **** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. **** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. **** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. **** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. +SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.Nonika Klas. Foto: m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>+SEP+m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>