Religion : Das kann jeder

Glauben im Alltag – das ist nicht nur etwas für religiöse Menschen.

In unserer hochtechnisierten Welt kommen wir ja ohne ein hohes Maß an Vertrauen und Glauben überhaupt nicht aus. Wir steigen in ein Flugzeug und glauben, dass es fliegt und dass der Pilot in der Lage ist, das Gerät sicher zu beherrschen.