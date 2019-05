Glaube im Alltag : Die ausgetrockneten Teiche

Wer den Teich trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen“ – dieser Satz klingt plausibel. Bleiben wir in diesem Bild: Im Bistum Trier findet gerade eine groß angelegte Befragung der Frösche statt.

Nach den Diskussionen der letzten Monate muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sich die Begeisterung der Gläubigen in Grenzen halten wird. Eigentlich kann ich den Unmut der Menschen sogar nachvollziehen, die mir jetzt sagen: Was soll das Ganze? Selbst wenn wir alle dagegen votieren, macht`s der Bischof ja doch!“ In der Tat ist diese Anhörung keine Form aktiver Beteiligung, sondern ein vom Kirchenrecht vorgeschriebener Akt.