Glaube im Alltag : Die Kunst der Muße

-+- WG: 2sp Dechant Bender kopfbild ------------------------------------------- Von: Sandra Schumacher[SMTP:SANDRA.SCHUMACHER@BISTUM-TRIER.DE] Gesendet: Dienstag, 15. Mai 2012 15:09:20 An: Paulinus Redaktion (redaktion@paulinus.de); red-bitburg@tw-verlag.de; .eifel@volksfreund.de; Eifelzeitung (redaktion@eifelzeitung.de) Betreff: 2sp Dechant Bender kopfbild Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Mit der Bitte um Veröffentlichung! Vielen Dank. Bischöfliche Pressestelle Trier Hinter dem Dom 6 54290 Trier Tel. 0651-7105-268 Fax 0651-7105-511 Internet www.bistum-trier.de Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 „und führe zusammen, was getrennt ist“ Trier _ 13. April bis 13. Mai 2012 www.heilig-rock-wallfahrt.de Bender weiter an der Spitze des Dekanats Bitburg Wiederernennung für sieben Jahre durch Bischof Ackermann Tri**** eli@s-Archivfoto **** Klaus Bender. Foto: privat Klaus Bender. Foto: privat