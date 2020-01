Galube im Alltag : Die Sternsinger sind unterwegs

Jetzt sind Kinder unterwegs, die an die drei Weisen aus dem Morgenland erinnern. Kaspar, Melchior, Balthasar folgten einem Stern, der sie zum Jesuskind führte.

Sie vertrauten auf Gott und wurden belohnt. Sie fanden Jesus, den Sohn Gottes. In den nächsten Tagen werden die „Sternsinger“ Ihre Wohnung mit Weihrauch und Weihwasser segnen. Sie schreiben die Buchstaben C+M+B für „Christus mansionem benedicat“, Christus segne dieses Haus, an die Tür. Der Glaube an Jesus Christus ist der „Stern“, der dem Leben Sinn, Ziel und Richtung gibt. Im Vertrauen auf diesen „Stern des Glaubens“ kommen die „Drei Könige“ zu Ihnen ins Haus. Und durch Ihre Spende für das Kindermissionswerk sind Sie selbst ein Stern für Kinder in Not.