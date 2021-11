Glaube im Alltag : Brauchtum und Erfahrung

Neujahr, wenn wir Raketen steigen lassen, geht es los. Wir machen weiter mit der Kostümierung an Karneval, veralbern im April mit Scherzen unsere Lieben, stellen einen Maibaum auf, feiern ein Richtfest beim Hausbau, beschenken uns an Geburtstagen.

So ließen wir bei der Hochzeit meiner Nichte Ballons steigen. Nicht meine Welt, aber… einer dieser Ballons flog bei Wind und Wetter über 500 Kilometer weit in die Lüneburger Heide. Dort streckte sich ein 88 Jahre alter Bauer so lange, bis er ihn aus dem Baum befreit hatte. Der alte Herr hatte nach seinen acht Mastrindern gesehen, die er noch selbst versorgt. Die Karte am Ballon inspirierte ihn, zurückzuschreiben. Als Präsent fügte er Heidehonig und sechs Mini Flaschen Heidegeist dazu. Sein Wunsch: Der Honig möge die Ehe süßen und der Heidegeist bei Streit getrunken werden, auf das die sechs Flaschen bis zur Silberhochzeit reichen mögen.