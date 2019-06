Glaube im Alltag : Ein spezieller Dank

Sometimes, I thank God for unanswered prayers“ – so lautete der Titel eines US-Countrysongs. Man solle Gott auch für nicht erhörte Gebete danken. Damals habe ich aufgehorcht – und es doch nicht so richtig verstanden.

Danken für etwas, das man sich wünscht und doch nicht bekommt? Heute bin ich zwanzig Jahre älter. In ruhigen Minuten denke ich oft zurück an das, was das Leben so gebracht hat – und erkenne, dass das damals Unverstandene doch seinen wunderbaren Sinn hat.