Ein Tag der Hoffnung

In Erwartung der frischen Brötchen, die mir der rollende Lebensmittelladen jeden Samstag liefert, schaue ich kurz aus dem Küchenfenster. „Heute sind aber ungewöhnlich viele junge Menschen zu diesem Zeitpunkt unterwegs“ stelle ich fest und schon gehen meine Gedanken spazieren: Da ist bestimmt eine Sportveranstaltung in der Turnhalle? Ist da nicht heute die Typisierung für unsere Mitbürgerin? Hoffentlich wird jemand gefunden, der ihr helfen kann? Die junge Generation hat ja alle Kommunikationsmöglichkeiten und sozialen Netzwerke genutzt und so alle Freunde, Vereine, gesellschaftlichen Gruppen, aber auch die Besucher der Gottesdienste mit ins Boot genommen, um einen Spender oder eine Spenderin für die schwer Erkrankte oder einen ihrer Leidensgenossen ausfindig zu machen. Ältere Menschen können sowieso kein biologisches Material spenden, aber auf Heilung hoffen und für diese und alle Erkrankten beten.