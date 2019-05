Es gab eine Zeit in unserem Land, in der sich schreckliche Dinge zugetragen haben. Menschen wurden wegen ihrer Religion verfolgt, eingesperrt und auf grausamste Art und Weise getötet.

Wir dürfen in einer zivilisierten, demokratisch ausgerichteten Gesellschaft leben – dafür sind wir dankbar. Und gerade deswegen müssen wir uns stark machen und dafür eintreten, dass alle Menschen gleich behandelt werden – unabhängig von ihrer Herkunft und Religionszugehörigkeit. Wir möchten in einer Welt leben, in der alle ihren persönlichen Lebensstil finden und in angemessener Form leben können. Wir alle haben dabei die Möglichkeit, in Frieden miteinander zu leben. Es liegt nun an jedem Menschen, den eigenen Beitrag dafür nicht nur in Worte zu fassen, sondern diese dann auch in die Tat umzusetzen.