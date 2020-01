Glaube Im Alltag : Einfach ticken

Der Uhrmacher war gerade dabei, das Pendel einer Uhr zu befestigen, als dieses zu seinem Erstaunen zu sprechen begann. „Bitte, Sir, lassen Sie mich in Ruhe“, bat das Pendel. „Sie täten mir einen großen Gefallen.

Bedenken Sie, wie oft ich Tag und Nacht werde ticken müssen. So oft in jeder Minute, 60 Minuten in der Stunde, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und das Jahr um Jahr … Millionen Mal ticken. Das schaffe ich nicht.“