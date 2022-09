Glaube im Alltag : Sehnsucht nach dem Anderswo

Sehnsucht nach dem Anderswo, so ist ein Gedicht von Mascha Kaléko betitelt, und wir denken an den Sommer, da sich so mancher Wunsch nach Aufbruch und Reisen erfüllte. Ungeachtet der Risiken wurde gebucht, und so mancher saß im Flugchaos auf irgendeinem Flughafen fest.

Weiterleiten Drucken Von Elfriede Klar

Hauptsache weg, die Alltagssorgen hinter sich lassen, Corona vergessen, die schrecklichen Kriegsbilder ausblenden, das Leben genießen. Tapetenwechsel nennen es die einen, Unterschiedsreize andere. Doch der Alltag hat einen schnell wieder. Und neu wächst die Sehnsucht nach dem Anderswo, beginnt die Planung eines nächsten Urlaubs.

„Niemand kommt von einer Reise zurück, wie er abgereist ist“, las ich auf einem Kalederblatt, und da ist was dran. Ein anderes Umfeld, interessante Begegnungen, neue Eindrücke, entdeckte Freiräume für uns selbst – das hinterlässt Spuren, bringt uns wieder uns selbst näher, beflügelt, lässt Lebensfreude und neue Kraft erwachsen.

So kennt auch die Bibel Unterwegsgeschichten, die prägend waren. Abraham folgte dem Ruf Gottes in ein fernes Land und wurde zum Segen für die Menschheit. Auch das Volk Israel hatte sich auf den Weg gemacht, aus der Sklaverei in die Freiheit, war dabei gereift, wurde gefestigt in seiner Identität und in seiner Gottesbeziehung. Wir denken an Jona und Elia, die sich ihrer Verantwortung entziehen wollten, flohen, aber unterwegs wieder zu ihrem Auftrag zurückfanden.