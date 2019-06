Glaube im Alltag : Endlich Ferien

Endlich Ferien! – dieser Satz könnte ganz aktuell aus dem Mund vieler Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stammen.

Ob in fernen Ländern oder in Deutschland, ob Abenteuerurlaub oder am Strand, oder einfach entspannt auf der eigenen Terrasse. Vieles ist möglich.