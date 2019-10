Glaube im Alltag : Erntedank - Dank ernten

Jetzt begegnen wir ihnen wieder überall. Kürbisse in allen Größen und dekorativen Formen. Sie symbolisieren für mich eindeutig den Herbst, die Zeit der Ernte, und die Dankbarkeit dafür, dass es etwas zu ernten gibt.

Es ist für uns selbstverständlich aus einer Überfülle all das aussuchen zu können, was wir glauben zu brauchen. Was nicht schön genug ist, findet keine Abnehmer und wird gleich wieder entsorgt. Tonnenweise werden täglich Lebensmittel vernichtet, die sich nur aus optischen Gründen nicht vermarkten lassen. Dankbarkeit empfinden wir anscheinend zunehmend nur für das, was unseren Ansprüchen gerecht wird. Ist das „Erntedank“?