Glaube im Alltag : „Fahr – Gemeinschaften“

2018 bin ich Großvater geworden. Und ein guter Freund, selbst schon Großvater, sagte: „Mensch, da musst du bald eine Eisenbahn kaufen!“. Ich winkte natürlich ab, ertappte mich aber gleichzeitig bei dem Gedanken an meine alte Legobahn mit den blauen Schienen.

Und – so komisch es klingen mag – Kirche erinnert mich auch immer an einen Zug, an eine Zugfahrt.