Glaube im Alltag : Testament gemacht?

Haben Sie eigentlich schon ein Testament gemacht? Ich gestehe, ich noch nicht. Obwohl ich oft mit Sterbenden und Angehörigen zu tun habe und weiß, der Tod kennt kein Alter.

Warum erzähle ich so was? Am 22. November ist Ewigkeits- oder Totensonntag. In den evangelischen Kirchen denken wir an die Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahres. Nach Allerheiligen, Volkstrauertag und Buß- und Bettag Abschluss der eher traurigen Gedenktage in diesem Monat.