Religion : Fronleichnamsprozession auch Demonstration?

-+- WG: GLAUBE 2207 ________________________________ Von: wviertelhaus@gmx.de Gesendet: Donnerstag, 20. Juli 2017 09:29:41 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Mosel Betreff: GLAUBE 2207 Sehr geehrte Damen und/oder Herren! Anbei übersende ich Ihnen meinen Beitrag für die Rubrik “Glaube im Alltag” für die nächste Wochenendausgabe. Ich hänge ein aktuelles Foto von mir an. In Ihrem Bildarchiv dürften zwei ältere Aufnahmen sein, die Sie bitte löschen mögen. Beim letzten Mal wurde ein sehr altes Foto benutzt. Ich stehe lieber zu meinem Alter.... Vielen Dank und freundliche Grüße Wolfram VIertelhaus [cid:vdnk.jpg] - Tel: - Fax: E-Mail: m_kreis@volksfreund.de Internet: http://www.volksfreund.de - http://www.tvmedienhaus.de [cid:facebook.jpg] [cid:twitter.jpg] Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat) Sitz: Trier - Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 - Geschäftsführ. Foto: m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>+SEP+m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>

Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen Katholiken am Karfreitag und Protestanten an Fronleichnam ihre Wäsche aufhängten oder auf dem Feld arbeiteten, um zu provozieren. Die Konfessionen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr aufeinander zubewegt, ein ökumenisches Miteinander ist weithin selbstverständlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn auch die Kirchenleitungen noch mit einigen grundsätzlichen Fragen Probleme haben (zum Beispiel Zulassung zum Abendmahl), an der Basis ist die Praxis dem offiziellen Glaubensverständnis wie meist in der Geschichte schon ein Stück voraus. Zudem ist die völlige Einheit der Christen für viele nicht mehr das Ziel. Die Vielfalt wird als Chance und Möglichkeit, den Glauben auf verschiedene Weise zu leben, positiv gesehen. Schon im Neuen Testament stehen verschiedene Gemeindemodelle gleichberechtigt nebeneinander.