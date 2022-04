Glaube : Alles so, wie es sein soll 

Alles so, wie es sein soll

Ich war wieder einmal mit dem Auto über Bitburg unterwegs nach Trier. Wer diese Strecke kennt, der weiß, dass es auf der Strecke zwischen Bitburg und Trier immer wieder im Wechsel doppelte Spuren zum Überholen gibt – und dass man auch da nur 100 km/h fahren darf.

Ich fuhr also zielstrebig meine 100, denn ich wollte pünktlich zu meinem Termin ankommen.

Auf einmal hatte ich ein minimal langsamer fahrendes Fahrschulauto vor mir. Ich wurde etwas ungeduldig. Ich hätte die Überholspur nutzen können, aber dafür musste ich wesentlich schneller werden – schneller als 100 km/h. Die nachfolgenden Autos überholten alle und ich überlegte, ob ich vielleicht auch … Und dann würde ich genau das einem Fahranfänger vormachen, was er sich eigentlich nicht aneignen sollte. Ich wäre als alterfahrener Autofahrer ein richtig schlechtes Beispiel.

Nein, das wollte ich nicht. Ich entschied mich also demütig dazu, hinter dem Fahrschulauto zu bleiben und nicht zu überholen. Kurz nach dieser Entscheidung fuhren wir über eine Kuppe. Ich staunte nicht schlecht: Gleich dahinter stand leicht verdeckt ein mobiler Blitzer. Er hätte mich voll erwischt, wenn ich nicht hinter dem Fahrschulauto geblieben wäre.

Puh, Glück gehabt. Oder war es, dass ich einfach dem Gefühl vertrauen konnte, dass alles schon so richtig war? Ich denke, manchmal ist man einfach zu verkopft und nicht offen für ein inneres Gefühl. Das sind Momente, an denen man oft nach Gegenargumenten sucht oder man versucht sich mit klaren Fakten gegen den inneren Antrieb zu wehren.

Dabei dürfen wir uns ruhig auch mal auf die innere Stimme einlassen und einfach mal aus dem Bauch entscheiden – und das im Vertrauen darauf, dass alles so ist, wie es sein soll.

An Palmsonntag wird uns im Evangelium bezeugt, dass wir dieses Vertrauen haben dürfen. Sie „fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte.“ Lk 19,32b. Auf dieser Fahrt nach Trier habe ich mich echt gefreut, dass ich mich zur Geduld zurückgenommen habe…und ich vertraue auf das, was mir mein Innerstes sagt. Ach ja, ich war übrigens trotzdem immer noch früh genug für meinen Termin.