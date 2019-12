Glaube im Alltag : Gedanken zum Jahreswechsel

Meine Enkelin beklagte sich bei mir: „Mir ist langweilig.“ Ein Satz, der uns Erwachsenen gleich ein schlechtes Gewissen einzujagen vermag. Im Gespräch wurde das Wort Langeweile mal wörtlich genommen und wir stellten fest, dass da eine Zeit ist, die uns lang vorkommt, wo kein Programm läuft, niemand etwas von uns verlangt oder erwartet.

Und spontan sagte sie: „Dann ist das ja – wie geschenkte Zeit.“ Damit hatte sie es auf den Punkt gebracht. Aus Liebe ins Leben gerufen ist unsere Existenz ein Geschenk,eingebettet in die Unendlichkeit der Zeit. Und die von uns so häufig gebrauchte Redensart „Wie doch die Zeit vergeht!“ lässt uns zu dem Schluss kommen: Nicht die Zeit vergeht – der Mensch vergeht in der Zeit. Uns ist die Chance gegeben, eine gewisse Zeitspanne zu leben, zu wirken und unseren persönlichen Auftrag in der Schöpfung wahrzunehmen. So lassen wir wieder ein Jahr hinter uns, richten unseren Blick auf ein neues. Was war, hat uns geprägt, unsere Sehnsucht streckt sich nach der Zukunft aus. Doch nur in Gedanken weilen wir im Damals, leben nur in unseren Träumen im Morgen. Unsere Wirklichkeit findet im Heute statt.