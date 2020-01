Kolumne Glaube im Alltag : Gemeinsam statt einsam

Tief in jedem Menschen steckt die Sehnsucht nach Beziehung und Verbindung, nach Gespräch und Gemeinschaft, nach Vertrauen und Verstehen. Darum ist keine Wunde so schmerzlich wie die Einsamkeit. Jeder von uns kennt das.

Aber wie ist es mit Teilhabern? Wer nimmt einen Teil meines Lebens als seinen eigenen und gibt mir einen Teil seines Lebens als meinen? Wo findet eine solche Teilhabe am Leben tatsächlich statt? Erwarten wir am Ende zu viel, wenn wir uns das von anderen wünschen?

Wer wird sich aufrichtig und neidlos mit uns freuen? Wer sieht mit meinen Augen, fühlt mit meinem Herzen, geht in meinen Schuhen und versteht meine Gedanken? Jede gute Partnerschaft ist ein Versuch der Teilhabe. Aber darin sind wir sehr begrenzt. Denn wir können in den letzten und tiefsten Lebenssituationen nicht an die Stelle des anderen treten. Doch, es gibt jemanden!