Kirche : Gemeinsamer Geschmack?

Gestern war Valentinstag! Falls Ihnen das untergegangen sein sollte, könnten Sie jetzt gleich noch in den Blumenladen springen. Vielleicht verzichten Sie aber ganz bewusst auf diese von außen geforderte Demonstration der Liebe.

Für den Philosophen Friedrich Nietzsche (gestorben 1900) gehörte das übrigens zu jeder Beziehung dazu. Also nicht das Blumen- und Schokoladen- Verschenken oder -Zurückhalten, sondern miteinander in Kommunikation zu stehen. Er geht sogar so weit, dass er allen Heiratswilligen – und das gilt genauso für alle, die eine feste Beziehung eingehen wollen – eine Frage stellt: „Glaubst du, dich mit dieser Frau, mit diesem Mann bis ins Alter hinein gut zu unterhalten?“