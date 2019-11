Glaube im Alltag : Gibt es Ausländer im Kindergarten?

Gibt es eigentlich auch Ausländer in Eurem Kindergarten?“, fragt eine Mutter ihr Kind. Und das Kind antwortet: „Nein. Nur Kinder.“

Wie würde unsere kleine und unsere große Welt aussehen, wenn wir Menschen uns in der unverdorbenen Offenheit dieses Kindes begegneten? Wir würden nicht nach dem Trennenden suchen, sondern nach dem, was uns verbindet. Wir hätten keine Angst voreinander, sondern würden einander vertrauen. Wir würden nicht übereinander reden, sondern miteinander. Wir würden uns nicht durch Mauern und Hasstiraden voneinander abgrenzen, sondern wir könnten voneinander profitieren und lernen. Wir würden uns nicht gegenseitig umbringen, sondern einander leben helfen!

Heute ist Internationaler Tag der Toleranz. Ein Tag, der mahnt und erinnert: Miteinander und Füreinander ist immer besser als Gegeneinander, Offenheit besser als Abgrenzung. Das ist keine neue Erkenntnis, es ist eine uralte Wahrheit. Denn schon die Bibel spricht von der Gotteskindschaft aller Menschen. Ein solches Menschenbild kennt keine „Rassen“ und „Klassen“ und somit auch keinen Rassismus, keine Ausländer auf dem einen Planeten Erde. In Gott sind alle eins, Gottes Kinder eben. Für die Bibel ist dieses Eins-Sein, die Liebe zwischen den Menschen, das Band, das alle und alles zusammen hält und vollkommen macht. Wir scheinen solche Erinnerungstage zu brauchen, denn schon einen Tag später, am Sonntag, ist Volkstrauertag. Er erinnert an Frauen, Kinder und Männer, die zu Opfern von eiskalten Kriegen, brutaler Gewalt und menschlichen Abgrenzungen, Einteilungen und Feindschaften geworden sind. Der Tag erinnert uns daran, dass Menschen verfolgt und umgebracht wurden und werden, weil sie anders leben. Gibt es eigentlich Ausländer in unserem, in meinem Denken? Schön wäre, wenn wir davon überzeugt sind: Nein. Nur Menschen. Mit-Menschen.