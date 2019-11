Glaube im Alltag : Glaube – heute mal ganz praktisch!

Vor längerer Zeit haben wir unsere Wohnzimmermöbel aufgearbeitet. Die Möbel waren von vielen Macken verunstaltet, wie sie nur eine Familie mit einigen Kindern zustande bringt. Über mehrere Wochen hinweg verbrachten wie die freien Minuten mit Schleifen, Schmirgeln und Lackieren.

Nicht immer mit freudigem Herzen und einem Lied auf unseren Lippen. Da war schon mal der Gedanke, diesen Aufwand so schnell nicht wieder zu betreiben. Wir meinten, eine Stimme in uns zu hören: Diese Stühle sind für Gott nicht relevant und stellten den Wert unserer Arbeit selbst in Frage. Doch wie denkt Gott darüber?