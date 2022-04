Glaube im Alltag : Wenn die Zeit zerbricht

Foto: Privat

Eigentlich merkwürdig, dass ich den Tag noch weiß – ausgerechnet Ostersonntag 1963. Ich, der neunjährige Junge, lag abends bereits im Bett, als mich unerwartet die Erkenntnis traf, dass ich irgendwann einmal sterben würde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dechant Klaus Bender

Natürlich wusste ich um den Tod, aber diese brutale Wahrheit, dass mir nur eine bestimmte Frist zum Leben vergönnt war, hatte mich nie so unmittelbar gepackt. Nach bangen Minuten tröstete ich mich mit der Überlegung, dass ich ja noch viele Jahre Zeit hätte, mich mit dem Problem auseinanderzusetzen, bevor es ernst würde. Im Spiel meines Lebens hatte der Tod erst einmal eine Zeitsperre. Jetzt als 68-Jähriger spüre ich: Es ist nicht unsere Fähigkeit zu sterben, an der wir zugrunde gehen, sondern unsere Unfähigkeit zu leben.

Von der Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz stammen die Worte: „Manchmal stehen wir auf. Mitten am Tage. Mit unserem lebendigen Haar. Mit unserer atmenden Haut!“

Heute bin ich überzeugt davon, dass es nichts bringt, an die Auferstehung zu glauben wie an ein fremdes, fernes Geschehen am Ende der Tage.

Ein Ostermorgen wäre nicht möglich, und wir hätten in diesen Tagen keinen Grund zu feiern, wenn wir es nicht fertig brächten, diese österliche Lebendigkeit immer wieder mitten in diesem Leben zu erfahren. Das Ereignis der Auferstehung Jesu ist nicht in unser doch sehr begrenztes Koordinatensystem von Raum und Zeit einzuordnen.

Und Ostern will nicht einfach auf ein besseres Jenseits vertrösten, will nicht sagen: Es wird schon nicht so schlimm werden. Nein! Ostern heißt: Heute ist Auferstehung! Jesus lebt im Heute! Das Leben nach dem Tod beginnt hier und jetzt. Es gibt keine Grenzen zwischen Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit. Wir werden nicht erlöst, wir sind erlöst. Und es ist unsere Berufung, als erlöste Menschen unseren Weg durch diese Zeit zu gehen.