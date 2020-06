Glaube im Alltag : Beten macht Spaß

Es gibt viele Arten zu beten. Und ich behaupte: Alle sind gleich richtig und gut. Welche Formen des Gebets für mich die besten sind, kann ich nur selbst herausfinden.

Und dabei sollte ich mir keine inneren Schranken auflegen oder mich fragen: Bete ich eigentlich richtig, wenn ich bete? Ich darf beim Beten ganz ehrlich sein, ich darf jammern, müde sein, wütend, eifersüchtig, neidisch. Die Beter in der Bibel, vor allem in den Psalmen, lassen in ihren Gebeten auch alle ihre Gefühle heraus – oft sogar Rachegelüste. Und warum auch nicht: Gott kennt sowieso alle meine Gedanken und Gefühle. Vor ihm darf ich sein wie ich bin – auch beim Beten. Ich darf sprechen, tanzen, malen, schimpfen, laufen, in den Himmel blicken oder gar nichts tun – ganz, wie mir gerade ist. Denn Beten darf so vielfältig sein wie das Leben. Und das macht doch Lust aufs Beten, finden Sie nicht? Mir jedenfalls schon. Heute Morgen habe ich zum Beispiel gebetet: