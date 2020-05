GLAUBE IM ALLTAG : Echt stark! Er ist es wirklich!

Das Pfingstgeschehen wird im Johannesevangelium nur ganz knapp erzählt: Nachdem Jesus von ihnen gegangen war, haben sich die Jünger aus Furcht und Verunsicherung zurückgezogen und waren auf engsten Raum zusammen.

Manch einer zuckt mittlerweile bei solchen Schilderungen zusammen. In einer Zeit, wo man sozialen Abstand halten soll und sogar das Singen zur Gefahr werden kann. Anhauchen geht da eigentlich gar nicht. Und trotzdem, auch wir versuchen uns in diesen Tagen lockerer zu machen: Häuser und Homeoffice werden wieder verlassen, und wir gehen zurück an unsere Arbeitsplätze, in Geschäfte, Schulen, Kindergärten, Trainingsräume und vielleicht sogar Schwimmbäder. Auch in den Kirchen werden unter großer Achtsamkeit wieder erste Gottesdienste gefeiert. Doch für viele hat diese längst noch nicht beendete Krise bereits Spuren hinterlassen. Zumindest eine gewisse Unsicherheit bleibt: Was dürfen wir uns gegenseitig wieder erlauben und zutrauen? Wem können wir in dieser Krise wirklich vertrauen? Viele versuchen, uns ihre Deutung aufzudrängen.